家電量販大手ヤマダホールディングス（ＨＤ）とエディオンは４日、経営統合を検討していると発表した。両社は明日５日の取締役会で決議する予定だとしている。ヤマダＨＤの２０２６年３月期決算での売上高はヤマダＨＤが１兆６９１８億円、エディオンが７９３７億円となっていて、単純に合算すると約２兆５０００億円規模となる。３月末時点の店舗数は、フランチャイズ店を含めて、ヤマダＨＤが８７７４店、エディオンが１１８