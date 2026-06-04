◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、あす４日（日本時間５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦は休養のためスタメンを外れてベンチスタートになることを３日（同４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦前にロバーツ監督が明かした。２２年以来４年ぶりでドジャース移籍後初となる代打での出場の可能性はあるという。こ