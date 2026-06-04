元乃木坂46のタレント高山一実（32）が4日までに自身のインスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しんだ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「2〜3年ぶりのユニバ！」と題してつづり始めた。「コナンの脱出ゲーム、今回も楽しかった！」とスヌーピーのカチューシャを着用して楽しんだ様子を投稿した。ネットでは「可愛すぎる！」「ビューティーフル」「ほんとうにきれいなお姉さん」「眼鏡かずみん