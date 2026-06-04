◆新日本プロレス「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」（３日、後楽園ホール）観衆１２５５新日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」公式戦最終戦を行った。今大会までＡブロックは５勝３敗（勝ち点１０点）でマスター・ワト、ティタン、ロビー・エックス、藤田晃生、フランシスコ・アキラ、ニック・ウェイン、そして葛西純が首位タイ。Ｂブロックは５勝３敗（