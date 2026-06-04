３日早朝に和歌山県南部に上陸した台風６号の影響で、県内は県南部を中心に記録的な大雨に見舞われた。新しい「防災気象情報」の運用開始後、初めて「レベル５氾濫特別警報」が発表された古座川が古座川町内で氾濫したほか、家屋の浸水被害も確認された。複数の自治体で土砂崩れが発生し、強風で転倒した男性１人が負傷した。県内では短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生。３日午前６時までの２４時間降水量は那智勝浦