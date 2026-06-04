国際サッカー連盟（FIFA）は3日、各国代表がグループステージの試合で着用するユニフォームを発表。日本代表は、オランダ代表戦、チュニジア代表戦、スウェーデン代表の3試合ともホームユニフォームを着用することが決まった。開幕まで約1週間となったFIFAワールドカップ2026。グループFに入った日本代表は、日本時間15日にオランダ、同21日にチュニジア、同26日にスウェーデンと対戦する。FIFAは、日本代表がこのグループス