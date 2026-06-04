◇ア・リーグレッドソックス−オリオールズ（2026年6月3日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が3日（日本時間4日）、本拠でのオリオールズ戦に「5番・DH」で3試合連続スタメン出場。3回の第2打席で中前打を放ち、2試合ぶりのヒットをマークした。初回2死二塁の第1打席は二ゴロに倒れたが、3−0で迎えた3回2死一塁の第2打席で相手先発・バシットの高めカーブを詰まりながらも中前に運んで一、三塁に好機を拡