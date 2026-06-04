女優の大竹しのぶ（68）が3日、自身のインスタグラムを更新。5月31日に活動を終了した「嵐」について思いをつづった。この日、自身がパーソナリティーを務めるNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）の放送を報告。スタジオでの写真とともに「今日も、スピーカーズコーナーに沢山のメッセージをありがとうございました」と感謝をつづった。そのうえで「今日は31日に観た嵐のファイナルコンサートに