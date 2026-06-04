アイドルグループ「ラストアイドル」の元メンバー・安田愛里氏（26）が3日、自身のXを通じ、自身が経営する東京・港区の飲食店「安田食堂」を、6月いっぱいで閉店すると発表した。安田は22年のグループ活動終了後に同店をオープン。麻布十番という立地で3年半、全て手作りの素材にこだわった無添加食堂を経営してきた。この日、「突然のご報告になりますが、3年半続けてきた安田食堂を今月いっぱいで閉店することになりまし