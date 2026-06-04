タレントの三上悠亜（32）が4日までに自身のインスタグラムを更新。ミニタンクトップ＆デニムのショーパンでのバスケ姿を披露した。「コーチ私、バスケットボールがしたい」と、体育館でミニタンクトップ＆デニムのショートパンツ姿でバスケットボールをしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「ゆあちゃん可愛すぎ」「パーフェクトだ」「かわいすぎる」「ゆあちゃんとバスケしたい」「ユアと同じチーム