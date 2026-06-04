ドジャースの大谷翔平、カブスの鈴木誠也（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは3日、オールスター戦（7月14日）の先発野手を対象にしたファン投票を開始した。ナショナル・リーグではドジャースの大谷翔平がDH部門、カブスの鈴木誠也が外野手部門で候補入り。アメリカン・リーグではホワイトソックスの村上宗隆が一塁手部門、ブルージェイズの岡本和真が三塁手部門で候補となった。選出されれば大谷はアメリカン