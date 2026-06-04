4日放送のABCラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」（月〜木前9：00）では、ゲストに落語家の桂枝曾丸（かつら・しそまる）が出演する。【画像】パーソナリティーを務める三代澤康司ABCラジオにも多数の出演実績があり、和歌山弁落語の第一人者としても知られる落語家の枝曾丸が、親交が深いパーソナリティの三代澤康司アナ、番組パートナーの桂南天と、3人で賑やかなスタジオトークを展開する。枝曾丸は、爆笑問