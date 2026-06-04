◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月3日アトランタ）ブルージェイーズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのブレーブス戦に「7番・三塁」で先発出場。1−0の2回1死第1打席で、相手先発ホームズから空振り三振を喫した。これで通算78三振は、現状リーグワースト3位タイに。現在右太腿裏肉離れで負傷者リスト入りしている村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の80三振（同2位）に迫って