第28回中国ロボットおよび人工知能（AI）大会黒竜江地区大会・第9回黒竜江省ロボット・AI大会のオフライン決勝が5月31日、ハルビン石油学院で開幕した。黒竜江省のハルビン工業大学、ハルビン工程大学、東北林業大学、東北農業大学など30校の大学から448チーム、1700人以上の教職員・学生が参加し、会場で競技に挑み、科学技術イノベーションの祭典が盛り上がりを見せた。東北林業大学から参加した李家棟（リー・ジアドン）さんは