俳優の新木優子さんは6月2日、自身のInstagramを更新。全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】新木優子の圧巻スタイル「脚が長すぎ」新木さんは「皆様、台風に気を付けて過ごしてください！」とつづり、5枚の写真を投稿。立体的なフォルムの個性的なトップスに、デニムジーンズを合わせたコーディネートを紹介しています。新木さんのスラリとした脚の長さが際立っており、スタイル抜群です。ファンからは「女神顔小さ