大原さん、実はかなり目の肥えた「クルマ好き」だった！グラビアアイドルで俳優の大原優乃さんが2026年5月16日に自身のInstagramを更新し、「お仕事で沖縄へ」と投稿。現地のレンタカーでドライブしたことを報告し、そのときのクルマを紹介しました。複数の写真がアップされたそのクルマとは、イタリアの自動車メーカー・フィアットの「500（チンクエチェント）」のようです。【動画】これが「大原優乃」と「イタリア車」の2シ