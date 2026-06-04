トヨタ名車「スターレット」“復活版”に「これ絶対に楽しいクルマだ！」と反響殺到！近年では、三菱「パジェロ」やホンダ「プレリュード」など、かつて日本で親しまれた車名が現代に復活するケースがたびたび話題になります。実は、1970年代から1990年代にかけてトヨタの代表的なコンパクトカーとして一世を風靡した「スターレット」も、日本市場ではないものの遠く離れた海外で復活しており、新車として販売されているのです