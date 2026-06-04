3日正午すぎ、三重県志摩市の漁港で、海に沈んだ車の中から男性2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】海中に沈んだ車から男性2人の遺体見つかる…愛知・東浦町の男性（50）と父（78）と判明台風に備えるため船の様子を見に来た漁業関係者が発見三重・志摩市の深谷漁港 警察と消防によりますと、3日午後0時半ごろ、志摩市志摩町の深谷漁港で、漁業関係者が台風の接近に備えて係留していた船の様子を見に行ったところ