警察車両の赤色灯4日午前5時5分ごろ、静岡県磐田市の東名高速道路で、大型トレーラーの運転手から「横転した」と110番があった。県警によると、このトレーラーが下り線の2車線をふさぐ形で横転。この影響で、一部区間で通行止めとなっている。トレーラーを運転していた30代男性が軽傷を負った。