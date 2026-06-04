ヤマダデンキの店舗ロゴ＝4日午前、横浜市家電量販店最大手のヤマダホールディングス（HD）と大手のエディオンが経営統合する方針であることが4日、分かった。持ち株会社を設立し、2社を傘下に置く案を軸に検討する。売上高が単純合計で約2兆5千億円に上る巨大連合が誕生する。人口減少で市場縮小が見込まれる中、統合により商品開発力の強化を進め、経営の効率化を加速する。両社は4日、それぞれ「経営統合について検討してい