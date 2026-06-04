インドの首都ニューデリーの宿泊施設で火事があり、少なくとも21人が死亡しました。【映像】激しい炎をあげる建物（実際の様子）現地メディアによりますと、ニューデリーで3日、6階建ての宿泊施設が燃える火事がありました。宿泊客ら40人以上が救助されましたが、少なくとも21人が死亡したということです。犠牲者には複数の外国人も含まれているということですが、現地の日本大使館によりますと、今のところ日本人の被害は