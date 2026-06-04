JFN系列34局ネット番組『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木深1：00）では、4日深夜放送にタモリと秋元康氏が出演する。【番組カット】秋元康氏と濃密な対談を行ったタモリかつて、タモリがパーソナリティーを務めるラジオ番組に携わっていた秋元氏。「普通って面白いんだよね」と語るタモリに、「あの時のタモリさんには絶対勝てないと思った」と当時を振り返る。タモリの『根暗』から着想を得た名曲の話や、2人のウイスキー談義