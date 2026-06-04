５月２８日に４２歳の誕生日を迎えたタレントの若槻千夏が女子会の様子を公開し、注目が集まっている。４日までに自身のインスタグラムを更新し、「披露宴ですか？笑アンミカさん、田中みな実さんがカレンちゃんと私の誕生日会を開催してくれました」などと紹介した若槻。たくさんのバルーンに囲まれ、まるで結婚披露宴の装花かのように、ひまわりなどを使ったゴージャスなテーブルコーディネートがされ、豪華なデザートプ