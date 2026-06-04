【STEP2 息継ぎを学ぶ】水中と陸上はしくみが違う！トモキン式「息継ぎ」メソッド みなさん、一度「深呼吸」をしてみましょう！ 息を鼻から吸って口から吐きましたよね。水泳の「息継ぎ」は、深呼吸とは“逆〟なんです。「口から吸って鼻から出す」、これが基本スタンスになります。 さらに、水泳の呼吸は、「鼻から息を吐く」「口から息を吸う」「息を止める」という３種類のサイクルを回転させて