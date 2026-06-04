ツクシはスギナの近くにある！春の訪れを告げるかわいい坊主頭 ツクシ（スギナ）トクサ科 春の訪れを告げるかわいい坊主頭 河川敷、庭先、空き地などあらゆる場所に発生し、一度生えると根絶が難しいスギナ。茎なのか葉なのかよくわからない独特の見た目をしているが、こう見えてシダ植物の仲間で、胞子で増える。春先に胞子をまくための組織（胞子茎）を出すが、これがツクシと呼ばれ、一般的に食用にさ