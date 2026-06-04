´¨¤¤Åß¤ä²á¹ó¤Ê²Æ¤ÏLED¼¼ÆâºÏÇÝ¤¬ºÇÅ¬¡©ÍÄÉÄ¤Î°é¤ÆÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡ª CASE 03 ´¨¤¤Åß¤ä²á¹ó¤Ê²Æ¤Ç¤â¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÍÄ¤¤ÉÄ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë ①②③ ¸Í·ú¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë4¾öÈ¾¤ÎÉô²°¤ò°éÀ®Éô²°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ°Ê¹ß¤Ï¤Û¤ÜÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãª¤ä¥¹¥Áー¥ë¥é¥Ã¥¯¤ËÂ¿Æù¿¢Êª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÄß¤ê²¼¤²¼°¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎLED¥é¥¤¥È¤ò¡¢¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ²°ÆâºÏÇÝ¤ò¤·