東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.07高値160.09安値159.37 161.04ハイブレイク 160.56抵抗2 160.32抵抗1 159.84ピボット 159.60支持1 159.12支持2 158.88ローブレイク ユーロドル 終値1.1597高値1.1633安値1.1595 1.1660ハイブレイク 1.1646抵抗2 1.1622抵抗1 1.1608ピボット 1.1584支持1 1.1570支持2 1.1546ロ&#12