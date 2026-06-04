東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.62高値186.04安値185.12 186.99ハイブレイク 186.51抵抗2 186.07抵抗1 185.59ピボット 185.15支持1 184.67支持2 184.23ローブレイク ポンド円 終値214.76高値215.42安値214.44 216.29ハイブレイク 215.85抵抗2 215.31抵抗1 214.87ピボット 214.33支持1 213.89支持2 213.35ロ&#1254