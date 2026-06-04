東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.79高値9.86安値9.77 9.93ハイブレイク 9.90抵抗2 9.84抵抗1 9.81ピボット 9.75支持1 9.72支持2 9.66ローブレイク シンガポールドル円 終値124.72高値125.06安値124.37 125.75ハイブレイク 125.41抵抗2 125.06抵抗1 124.72ピボット 124.37支持1 124.03支持2 123.68ローブレイ