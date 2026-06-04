東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7129高値0.7182安値0.7127 0.7220ハイブレイク 0.7201抵抗2 0.7165抵抗1 0.7146ピボット 0.7110支持1 0.7091支持2 0.7055ローブレイク キーウィドル 終値0.5861高値0.5935安値0.5858 0.5988ハイブレイク 0.5962抵抗2 0.5911抵抗1 0.5885ピボット 0.5834支持1 0.5808