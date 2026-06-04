イスラエルとレバノンが停戦合意、ドル買い後退原油先物軟化 米国務省はイスラエルとレバノンが停戦で合意したと発表。 米国主導の交渉の結果、イスラエルとレバノンは停戦で合意した。停戦はヒズボラの攻撃が完全に停止し、南リタニ地区からヒズボラ活動家全員が撤退することを条件とする。 停戦合意を受け有事のドル買いが後退、ただ値動きは限定的。NY原油先物は下げ拡大も依然として95ドル台と高水準。米株先物は上