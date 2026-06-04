イスラエル・レバノン停戦合意も反応薄い、ネタニヤフ首相の実効性に疑問 米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意したとの報道を受けドルが下落。ただ、値動きは限定的。NY原油先物も一時下げを拡大するも再び95ドル台半ばまで戻している。NY金先物は上昇に転じるも上値は重い。米株先物は軟調。 停戦合意もイスラエルのネタニヤフ首相が停戦を維持するか疑問視されており、警戒感が残っているようだ。 東京時間08:2