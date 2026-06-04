女優の横山めぐみ（56）が4日までに自身のインスタグラムを更新。ハワイでの浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ハワイで浴衣」と題してつづり始めた。「綿麻の浴衣です。欧米の方々は浴衣でもとても喜んでくれます。帯留めを忘れて、急遽オスカー・デ・ラ・レンタのピアスを帯留め代わりに」とプールサイドでの紫ベース浴衣ショットなどを投稿した。ネットでは「浴衣姿も素敵」「涼しそう！」「魅力的！」