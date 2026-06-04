【ワシントン共同】米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は3日、ベネズエラの首都カラカスを初訪問した。同国政府高官と会談したほか、現地にある米国大使館の警備に当たる海兵隊部隊を視察した。1月に米側が反米マドゥロ大統領を拘束して以降、両国の交流は活発化している。ケイン氏は、ベネズエラの安定や西半球での安全保障の重要性を強調した。米軍統合参謀本部が3日発表した。マドゥロ氏拘束後に発足したロドリゲ