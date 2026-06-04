女優の高島礼子（61）が4日までに自身のインスタグラムを更新。愛猫との自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「一緒に撮った写真が多すぎて選べない」とつづり始めた。「いつも癒してくれて甘えてくれて有難う」と愛猫との自撮りショットを投稿した。ハッシュタグでは「#ねことの暮らし」「#可愛すぎる」と記した。ネットでは「にゃんとカワイイ」「美しい2ショット」「癒やされます」「甘えて綺麗なお顔」