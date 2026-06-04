アメリカのルビオ国務長官は3日、台湾への最大140億ドル、2兆2400億円相当の武器売却について「保留していない」と述べたものの、依然として「審査中」だと説明しました。ルビオ国務長官：（2025年）12月に、史上最大110億ドルの売却が行われたばかりだ。保留でなく審査中だ。（2025年）12月に1件の売却が行われたが、バイデン政権の4年間の件数より多い。ルビオ国務長官は3日、下院外交委員会の公聴会で台湾への最大140億ドル、2