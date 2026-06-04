・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３３２．３０（－４１．２１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４７９５．９４（－３２８．２３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１５０．４２（－５８．６７） ・ロシア・ＲＴＳ １１１７．１９（－２０．４６） 出所：MINKABU PRESS