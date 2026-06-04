３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６２０．７２ドル安の５万０６８７．０７ドルと６日ぶり反落。イランによるクウェートなどへの攻撃や、米軍による船舶攻撃などが伝わるなか、米原油先物相場と米長期金利が上昇し、主力株の重荷となった。もっとも半導体関連の一角が買われ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１％を超す上昇となった。 ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が大幅安。