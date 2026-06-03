「プーマ（PUMA）」が、新サッカースパイクコレクション「ショータイムパック（SHOWTIME PACK）」の発表会を行った。同コレクションは6月12日に開幕を控えるFIFAワールドカップ2026に合わせたもので、全国のプーマ店舗と公式オンラインストア、一部取扱店で販売している。【画像をもっと見る】新作は、「STEAL THE SHOWTIME」をコンセプトに、W杯という世界最高の舞台でスポットライトを勝ち取って欲しいという思いを込めデザ