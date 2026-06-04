大阪3月限ナイトセッション 日経225先物68130-430 （-0.62％） TOPIX先物3965.5-35.5 （-0.88％） シカゴ日経平均先物68240-320 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 3日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米中央軍が、イランの石油積み出し拠点カーグ島に向かった船舶を攻撃し、航行不能にしたと公表。一方で、イランは米軍基地に弾道ミサイルを発射し