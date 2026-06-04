バレーボール女子日本代表は、4日（木）に行われたバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンドにて、FIVB世界ランキング13位の女子フランス代表にセットカウント3-1で勝利。キャプテンの石川真佑がU-NEXTのインタビューで試合を振り返った。 2大会ぶりのメダル獲得を目指し、VNL2026の初戦を迎えた女子日本代表。アウトサイドヒッターの石川は難しいトス