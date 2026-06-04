五輪と世界バレーに並ぶバレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』が日本時間4日に開幕し、2大会ぶりのメダルを狙う日本はフランスに3−1（23ー25、25ー12、25ー22、25ー13）で勝利し、白星発進。試合後のフェルハト・アクバシュ監督、チーム最多の18得点の佐藤淑乃（24）らのコメント。【写真を見る】インタビューに応じる石川真佑キャプテン、佐藤淑乃選手ら開幕戦を勝利で飾ったフェルハト・アクバシュ監督（40）