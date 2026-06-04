MLBは3日（日本時間4日）、月間最優秀選手（MVP）を発表。ナ・リーグ投手部門はフィリーズの先発左腕、クリストファー・サンチェス投手（29）が選ばれ、ドジャースの大谷翔平投手（31）は2カ月連続受賞を逃した。サンチェスは5月5試合に登板し、計39回を投げ4勝0敗、防御率0・00と圧巻の成績を残した。ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーも6試合、計38回1/3を投げ5勝0敗、防御率0・23、大谷も4試合、計25回を投げ3勝1敗