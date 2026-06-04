元「TOKIO」城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙が3日に自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。「31歳になりました」と報告。「お友達や家族、沢山の人にお祝いしてもらって本当に幸せです」とつづった。「この歳でも産まれてきてくれてありがとうって言われてる気がして嬉しくなりますね」と喜び。「お家でのお祝いは息子セレクトのアイスケーキでつまみ食いの形跡がありました」と6歳・長