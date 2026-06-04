警察官になりすましてうその電話をかけ、約3800万円相当の金の延べ棒をだまし取ったとして、マレーシア国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】「口座が犯罪に使われていて調査が必要」警察官になりすまして女性から約3800万円相当の金の延べ棒をだまし取った疑いマレーシア国籍の男（42）を逮捕「記憶にありません」と容疑を否認 逮捕されたのは住居不定・無職で、マレーシア国籍のチャン・テック・イ