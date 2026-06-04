大学受験に向けた模擬試験を控え、目の前の問題が解けずにため息をついている人もいるだろう。数学の応用問題に丸1時間も悩み続け、結局正解にたどり着けないままタイムアップしてしまうと「自分はなんて頭が悪いんだ」と自己嫌悪に陥り、次第に勉強すること自体が億劫になってしまうかもしれない。 【写真】年収1000万円超の20代と受験勉強の関係 1つの問題に時間をかけて解く人がいる一方で、大阪大学大学院を修了し受験戦