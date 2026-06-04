大型の台風6号（チャンミー）が3日午前4時半ごろ、和歌山県南部に上陸。気象庁の統計（1951年以降）では4番目に早い上陸で、6月に台風が日本に上陸するのは2012年以来14年ぶりとなる。 その影響は芸能界にも及び、イベントの中止や延期が相次ぐなかで、お笑いコンビ・アンジャッシュの冠番組白黒アンジャッシュ（千葉テレビ）は、3日に予定していた観覧収録の中止を発表。その余波は計り知れない。 およそ2年前の2024年8