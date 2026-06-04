政府・与党が飲食料品の消費税を「1％」に引き下げる案を軸に検討を進めるなか、経団連の筒井会長は、「財源の確保が大前提だ」と改めて指摘しました。【映像】経団連・定時総会の様子経団連・筒井義信会長「やはり社会保障の持続可能性確保、それから財政健全化、さらに市場の信認をあくまで得続けるという観点から、財源確保が大前提だという考え方は変わりません」消費税減税の財源をめぐっては超党派の「社会保障国民会議