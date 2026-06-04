【ソウル共同】韓国統一地方選が行われた3日、ソウル市の一部投票所で投票用紙が不足するトラブルがあり、投票を一時中断して終了時間を延長する異例の措置が取られた。中央選挙管理委員会は国民に謝罪したが、保守系野党「国民の力」は激しく反発し、張東赫代表は「投票の公平性が損なわれた」として開票中断と再選挙を求めた。中央選管は、投票率が想定を上回ったためだと説明。午後6時の投票締め切りまでに訪れた有権者には