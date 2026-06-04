ホルムズ海峡周辺でアメリカから攻撃を受けた報復としてイランが中東のアメリカ軍基地を標的にした攻撃を行いクウェートで1人が死亡したことがわかりました。【映像】被害を受けたクウェート国際空港（実際の様子）イランの革命防衛隊は3日、アメリカからの攻撃に対する報復としてミサイルとドローンによる攻撃を実施したと明らかにしました。イラン外務省はクウェートとバーレーンにある施設がアメリカ軍の作戦に使用されて